Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
70
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
58'
88
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
77
22
Понсе
Эсекьель Понсе
52'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
49
Джано
Джано
29
Кутепов
Илья Кутепов
26
Умяров
Наиль Умяров
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
92
Рассказов
Николай Рассказов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Тун
мин
1
Февр
Гийом Февр
90
39
Йосс
Свен Йосс
71
34
Суттер
Никола Суттер
79
5
Хавенаар
Никки Хавенаар
90
31
Гларнер
Стефан Гларнер
7'
90
17
Хефти
Ниас Хефти
90
10
Стильхарт
Базиль Стильхарт
90
20
Каблан
Крис Каблан
90
27
Кастроман
Мигель Кастроман
90
13
Рапп
Симоне Рапп
90
6
Фаткич
Кенан Фаткич
63
Запасные
20
Мунси
Ридж Мунси
37
Саланович
Деннис Саланович
30
Хирцель
Андреас Хирцель
21
Васич
Урош Васич
4
Родригес
Мигель Родригес
35
Хунцикер
Николас Хунцикер
14
Гелми
Рой Гелми