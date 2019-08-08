Тун
мин
1
Февр
Гийом Февр
90
39
Йосс
Свен Йосс
77
4
Родригес
Мигель Родригес
90
5
Хавенаар
Никки Хавенаар
90
31
Гларнер
Стефан Гларнер
90
17
Хефти
Ниас Хефти
52'
90
10
Стильхарт
Базиль Стильхарт
90
3
Шинкель
Лукас Шинкель
90
-
Кастроман
Мигель Кастроман
90
13
Рапп
Симоне Рапп
59'
90
20
Мунси
Ридж Мунси
46
Запасные
11
Тосетти
Маттео Тосетти
21
Васич
Урош Васич
19
Рот
Джастин Рот
20
Каблан
Крис Каблан
35
Хунцикер
Николас Хунцикер
30
Хирцель
Андреас Хирцель
37
Саланович
Деннис Саланович
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
72
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
49
Джано
Джано
60
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
29'
73'
86
22
Понсе
Эсекьель Понсе
21'
90
Запасные
92
Шюррле
Андре Шюррле
29
Кутепов
Илья Кутепов
87
Умяров
Наиль Умяров
88
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
32
Ребров
Артем Ребров
56
Игнатов
Михаил Игнатов