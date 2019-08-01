Айнтрахт
мин
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
40
Камада
Даичи Камада
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
37'
54'
90
18
Туре
Алмами Туре
90
16
Торро
Лукас Торро
90
10
Костич
Филип Костич
90
28
Кор
Доминик Кор
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
Запасные
25
Дурм
Эрик Дурм
11
Гачинович
Мият Гачинович
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
19
Абрахам
Давид Абрахам
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
5
Фернандес
Желсон Фернандес
Флора
мин
14
Васильев
Константин Васильев
90
19
Камс
Герт Камс
90
8
Аксалу
Микхел Аксалу
90
99
Синявский
Власий Синявский
90
50
Сорга
Эрик Сорга
90