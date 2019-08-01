Прогрес
мин
31
Тилль
Себастьен Тилль
90
34
Холл
Тим Холл
90
Запасные
4
Скендерович
Алдин Скендерович
81
Чеканович
Юн Чеканович
Рейнджерс
мин
9
Дефо
Джермейн Дефо
90
1
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
2
Тавернье
Джеймс Тавернье
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
8
Джек
Райан Джек
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
90
18
Камара
Глен Камара
90
11
Ожо
Олувасейи Ожо
90
31
Баришич
Борна Баришич
90
19
Катич
Никола Катич
90
Запасные
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
16
Халлидэй
Энди Халлидэй
24
Стюарт
Грег Стюарт
23
Доэрти
Грег Доэрти
20
Морелос
Альфредо Морелос
22
Джонс
Джордан Джонс