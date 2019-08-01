Яблонец
мин
3
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
1
Гануш
Ян Гануш
90
25
Йовович
Владимир Йовович
90
8
Сикора
Ян Сикора
90
23
Бречка
Томаш Бречка
90
15
Долежал
Мартин Долежал
90
4
Югаш
Якуб Югаш
90
7
Поважанец
Якуб Поважанец
90
21
Матушек
Ян Матушек
90
Запасные
19
Храмоста
Ян Храмоста
30
Хрубы
Властимил Хрубы
Пюник
мин
66
Жестоков
Максим Жестоков
90
70
Шевчук
Сергей Шевчук
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
17
Едигарян
Артак Едигарян
90
9
Миранян
Артур Миранян
90
Запасные
1
Манукян
Гор Манукян
4
Белов
Антон Белов