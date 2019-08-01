Мальме
мин
9
Розенберг
Маркус Розенберг
32'
90
24
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
83'
90
32
Бергет
Жо Инге Бергет
90
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
90
5
Риекс
Сёрен Риекс
90
6
Левицки
Оскар Левицки
21'
90
23
Антонссон
Маркус Антонссон
90
7
Бачиру
Фуад Бачиру
90
Запасные
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
19
Ракип
Эрдаль Ракип
31
Брорссон
Франц Брорссон
2
Ларссон
Эрик Ларссон
20
Бонке
Инносент Бонке
Домжале
мин
14
Кяйт
Маттиас Кяйт
90
12
Сикошек
Грегор Сикошек
90
1
Соркан
Грега Соркан
90
Запасные
30
Илич
Бранко Илич