Левски
мин
1
Миятович
Милан Миятович
90
7
Виктор
Паулиньо
90
70
Райнов
Мартин Райнов
90
23
Тиам
Хали Тиам
90
Запасные
13
Михайлов
Николай Михайлов
9
Алар
Дени Алар
АЕК
мин
4
Труйолс
Хоан Труйолс
90
25
Антонио Рамирес
Тоньо
90
18
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
10
Тричковски
Иван Тричковски
8'
29'
75'
82'
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
41
Касес
Начо Касес
90
8
Баррера
Акоран Баррера
90
99
Янну
Апостолос Янну
90
22
Састре
Луис Састре
90
13
Хевел
Эктор Хевел
90
Запасные
3
Антониадес
Мариос Антониадес
23
Толемесс
Флориан Толемесс
11
Тете
Тете Тете
1
Христодулу
Андреас Христодулу
12
Гбаяра
Жан Гбаяра