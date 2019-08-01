Матч завершен
Левски
София
0 : 4
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Тричковски 8'
Тричковски 29'
Тричковски 75'
Тричковски 82'
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд

1 авг. 2019, 19:30 МСК
1.08.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Левски
мин
1
Миятович
Милан Миятович
90
7
Виктор
Паулиньо
90
70
Райнов
Мартин Райнов
90
23
Тиам
Хали Тиам
90
Запасные
13
Михайлов
Николай Михайлов
9
Алар
Дени Алар
АЕК
мин
4
Труйолс
Хоан Труйолс
90
25
Антонио Рамирес
Тоньо
90
18
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
10
Тричковски
Иван Тричковски
8'
29'
75'
82'
8', 29', 75', 82'
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
41
Касес
Начо Касес
90
8
Баррера
Акоран Баррера
90
99
Янну
Апостолос Янну
90
22
Састре
Луис Састре
90
13
Хевел
Эктор Хевел
90
Запасные
3
Антониадес
Мариос Антониадес
23
Толемесс
Флориан Толемесс
11
Тете
Тете Тете
1
Христодулу
Андреас Христодулу
12
Гбаяра
Жан Гбаяра