Дебрецен
мин
8
Тошер
Даниэл Тошер
90
92
Труйич
Никола Труйич
90
Запасные
86
Косицки
Томаш Косицки
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
25'
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
32'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
69'
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
88
Ринкон
Томас Ринкон
14
Бонифази
Кевин Бонифази
22
Миллико
Винченцо Миллико