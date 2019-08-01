Кайрат
мин
9
Исламхан
Бауржан Исламхан
90
2
Ахметов
Елдос Ахметов
90
27
Покатилов
Стас Покатилов
90
8
Жуков
Георгий Жуков
90
5
Суюмбаев
Гафуржан Суюмбаев
90
20
Дугалич
Раде Дугалич
90
7
Куат
Исламбек Куат
90
14
Абикен
Айбол Абикен
90
Запасные
6
Политевич
Сергей Политевич
22
Косович
Небойса Косович
1
Плотников
Владимир Плотников
17
Тунгышбаев
Еркебулан Тунгышбаев
19
Эппель
Мартон Эппель
Хапоэль
мин
4
Витор
Мигел Витор
90
1
Шеткус
Эрнестас Шеткус
90
17
Хасселбайнк
Найджел Хасселбайнк
90
20
Таха
Лоай Таха
90
3
Келтьенс
Давид Келтьенс
90
8
Кабха
Марван Кабха
90
Запасные
14
Саар
Бен Саар
26
Биттон
Бен Биттон
7
Жрихан
Нив Жрихан