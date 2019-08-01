Ордабасы
мин
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
90
25
Малый
Сергей Малый
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
7
Малангу
Мэй Малангу
90
99
Щеткин
Алексей Щеткин
45'
90
19
Быстров
Марат Быстров
90
27
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
90
8
Эрланов
Темирлан Эрланов
90
Запасные
11
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
37
Пауло
Жоао Пауло
Млада Болеслав
мин
36
Пудил
Даниэл Пудил
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
8'
90
11
Комличенко
Николай Комличенко
32'
90
10
Месанович
Муриш Месанович
47'
90
Запасные
15
Вагнер
Томаш Вагнер