Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
24'
90
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
32
Джанга
Ранхело Джанга
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
14
Томасов
Марин Томасов
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
Санта-Колома
мин
2
Сан Николас
Мойсес Сан Николас
90
18
Алаез
Жорди Алаез
90