Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
36
Бремер
Бремер
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
20'
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
10
Фальке
Яго Фальке
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
42'
90
Запасные
72
Миллико
Винченцо Миллико
4
Лянко
Лянко
7
Лукич
Саша Лукич
11
Дзадза
Симоне Дзадза
88
Ринкон
Томас Ринкон
25
Розати
Антонио Розати
Дебрецен
мин
8
Тошер
Даниэл Тошер
90
92
Труйич
Никола Труйич
90
Запасные
86
Косицки
Томаш Косицки