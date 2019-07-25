Валюр
мин
2
Саеварссон
Биркир-Мар Саеварссон
90
77
Барталсстову
Кай-Лео Барталсстову
90
Лудогорец
мин
44
Горальски
Яцек Горальски
90
4
Соуза
Сисиньо
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
17
Жорже
Жоржиньо
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
25
Баджи
Стефан Баджи
90
12
Анисе
Анисе
90'
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
Запасные
88
Вандерсон
Вандерсон
33
Ренан
Ренан
22
Икоко
Джордан Икоко
18
Дьяков
Светослав Дьяков
10
Сверчок
Якуб Сверчок
92
Лукоки
Джоди Лукоки
21
Григоре
Драгош Григоре