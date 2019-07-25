МОЛ Види
мин
11
Него
Лоик Него
90
74
Ковачик
Адам Ковачик
90
19
Николов
Бобан Николов
90
8
Хаджич
Анель Хаджич
90
5
Фиола
Аттила Фиола
90
9
Хусти
Саболч Хусти
90
77
Миланов
Георгий Миланов
90
44
Щепович
Марко Щепович
90
22
Сантос
Стопира
5'
90
6
Элек
Акош Элек
90
23
Юхас
Роланд Юхас
90
Запасные
12
Туйвель
Томас Туйвель
65
Хандья
Силвестер Хандья
15
Ходжич
Армин Ходжич
17
Паткаи
Мате Паткаи
10
Ковач
Иштван Ковач
7
Петряк
Иван Петряк
Вадуц
мин
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
90
23
Визер
Сандро Визер
90
28
Прокопич
Борис Прокопич
90
Запасные
14
Гаич
Милан Гаич
33
Гопель
Максимилиан Гопель
16
Зеле
Арон Зеле