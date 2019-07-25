Флора
мин
14
Васильев
Константин Васильев
90
19
Камс
Герт Камс
90
8
Аксалу
Микхел Аксалу
90
50
Сорга
Эрик Сорга
90
Запасные
99
Синявский
Власий Синявский
Айнтрахт
мин
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
16
Торро
Лукас Торро
24'
90
10
Костич
Филип Костич
90
4
Ребич
Анте Ребич
90
28
Кор
Доминик Кор
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
Запасные
25
Дурм
Эрик Дурм
7
Йовелич
Деян Йовелич
40
Камада
Даичи Камада
18
Туре
Алмами Туре
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман