Млада Болеслав
мин
36
Пудил
Даниэл Пудил
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Комличенко
Николай Комличенко
45'
90
10
Месанович
Муриш Месанович
90
Запасные
15
Вагнер
Томаш Вагнер
Ордабасы
мин
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
90
25
Малый
Сергей Малый
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
7
Малангу
Мэй Малангу
90
19
Быстров
Марат Быстров
90
27
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
90
37
Пауло
Жоао Пауло
90
8
Эрланов
Темирлан Эрланов
90
Запасные
11
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
99
Щеткин
Алексей Щеткин
17
Толебек
Мардан Толебек