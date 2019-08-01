Нефтчи
мин
5
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
90
Арсенал
мин
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
13
Володько
Максим Володько
30
Тудоре
Александру Тудоре
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов