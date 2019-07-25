Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
30
Тудоре
Александру Тудоре
90
Запасные
48
Луценко
Евгений Луценко
71
Денисов
Александр Денисов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
14
Хагуш
Анри Хагуш
13
Володько
Максим Володько
70
Костадинов
Георгий Костадинов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
Нефтчи
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
90
1
Агаев
Салахат Агаев
90
25
Петров
Кирилл Петров
90
6
Станкович
Воислав Станкович
90
93
Мустивар
Сони Мустивар
90
5
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
90
Запасные
7
Алескеров
Намик Алескеров