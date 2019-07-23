Санта-Колома
мин
2
Сан Николас
Мойсес Сан Николас
90
22
Рубио
Хесус Рубио
90
Запасные
21
Риера
Габриэль Риера
18
Алаез
Жорди Алаез
Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
77
Шомко
Дмитрий Шомко
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
32
Джанга
Ранхело Джанга