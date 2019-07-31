Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
85'
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
15
Трондсен
Андерс Трондсен
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
24
Остбю
Арилд Остбю
5
Денич
Джордже Денич
БАТЭ
мин
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
27
Симович
Слободан Симович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
90
24
Туоминен
Яссе Туоминен
90
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
90
Запасные
16
Черник
Сергей Черник
94
Мукам
Ирвин Мукам
7
Березкин
Евгений Березкин