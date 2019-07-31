ХИК
мин
8
Рафаэль
Рафинья
90
9
Риски
Рупи Риски
90'
90
88
Рудаков
Максим Рудаков
90
Црвена Звезда
мин
29
Йованчич
Душан Йованчич
56'
90
33
Евтович
Милан Евтович
90
15
Бабич
Срджан Бабич
90
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
10
Марин
Марко Марин
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
82
Борян
Милан Борян
90
23
Родич
Милан Родич
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
Запасные
8
Иванич
Мирко Иванич
1
Попович
Зоран Попович
5
Дегенек
Милош Дегенек
9
Павков
Милан Павков
6
Панков
Радован Панков
21
Шимич
Велько Шимич