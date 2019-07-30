Нымме Калью
мин
96
Лондак
Павел Лондак
90
26
Маркович
Андрей Маркович
90
4
Авилов
Владимир Авилов
90
Селтик
мин
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
19
Морган
Льюис Морган
90
16
Джонстон
Майкл Джонстон
90
56
Ролстон
Энтони Ролстон
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
2
Жульен
Кристофер Жульен
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
8
Браун
Скотт Браун
90
1
Гордон
Крейг Гордон
90
Запасные
35
Айер
Кристоффер Айер
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
29
Бэйн
Скотт Бэйн
15
Хайес
Джонни Хайес
17
Кристи
Райан Кристи
11
Синклейр
Скотт Синклейр