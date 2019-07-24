Селтик
мин
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
35
Айер
Кристоффер Айер
36'
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
17
Кристи
Райан Кристи
65'
44'
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
77'
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
45'
90
8
Браун
Скотт Браун
90
Запасные
16
Морган
Льюис Морган
19
Джонстон
Майкл Джонстон
15
Хайес
Джонни Хайес
21
Нтчам
Оливье Нтчам
11
Синклейр
Скотт Синклейр
2
Жульен
Кристофер Жульен
1
Гордон
Крейг Гордон
Нымме Калью
мин
96
Лондак
Павел Лондак
90
26
Маркович
Андрей Маркович
90
4
Авилов
Владимир Авилов
90