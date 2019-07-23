ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
7
Арминду Туе
Брума
14'
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
90
9
Мален
Дониелл Мален
90'
90
Запасные
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
28
Боскальи
Оливье Боскальи
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
Базель
мин
14
Штокер
Валентин Штокер
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90
34
Джака
Таулант Джака
90
22
Айети
Арлинд Айети
45'
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
Запасные
33
Буа
Кевин Буа
15
Риверос
Блас Риверос