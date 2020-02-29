Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
7
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
29
Сков
Роберт Сков
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
25
Акпогума
Кевин Акпогума
38
Пош
Стефан Пош
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
34'
33'
47'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
2'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
7'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
2
Одриосола
Альваро Одриосола
8
Мартинес
Хави Мартинес
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс