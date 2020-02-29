Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
9'
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
75'
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
39'
78
Запасные
32
Julian Krahl
22
Мере
Хорхе Мере
7
Риссе
Марсель Риссе
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
6
Хегер
Марко Хегер
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
29
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
16
Буджеллаб
Нассим Буджеллаб
74
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
59
9
Раман
Бенито Раман
90
Запасные
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу