Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
23
Майер
Арне Майер
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
26
Кунья
Матеус Кунья
90
7
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
6
Дарида
Владимир Дарида
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
14
Кепке
Паскаль Кепке
Кельн
мин
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
90
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
62'
37'
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
4'
22'
90
23
Ут
Марк Ут
69'
90
Запасные
29
Тильманн
Ян Тильманн
22
Мере
Хорхе Мере
14
Хектор
Йонас Хектор
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
9
Теродде
Симон Теродде
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер