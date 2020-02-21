Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
2
Одриосола
Альваро Одриосола
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
70'
88'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
25'
90
Запасные
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
25
Мюллер
Томас Мюллер
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
29
Коман
Кингсли Коман
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
20
Янс
Лоран Янс
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
18
Србени
Деннис Србени
44'
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
24
Капич
Рифет Капич
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
11
Михель
Свен Михель
7
Риттер
Марлон Риттер
31
Золински
Бен Золински