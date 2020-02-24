Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
15
Камада
Даичи Камада
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
10
Костич
Филип Костич
90
28
Кор
Доминик Кор
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
18
Туре
Алмами Туре
8
Соу
Джибриль Соу
11
Гачинович
Мият Гачинович
17
Роде
Себастьян Роде
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
33
Силва
Андре Силва
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
18
Малли
Юнус Малли
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
49'
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
21
Прёмель
Гриша Прёмель
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
23
Кроос
Феликс Кроос
27
Бекер
Шеральдо Бекер
9
Полтер
Себастьян Полтер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
11
Уджа
Энтони Уджа