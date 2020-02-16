Кельн
мин
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
23
Ут
Марк Ут
70'
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
Запасные
29
Тильманн
Ян Тильманн
2
Шмитц
Бенно Шмитц
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
30
Кайнц
Флориан Кайнц
6
Хегер
Марко Хегер
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
12'
66'
90
29
Коман
Кингсли Коман
5'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
3'
90
Запасные
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
2
Одриосола
Альваро Одриосола
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
18
Горецка
Леон Горецка
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс