Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
74'
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
33'
90
23
Азар
Торган Азар
90
27
Джан
Эмре Джан
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
50'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
54'
90
Запасные
32
Рейна
Джованни Рейна
18
Балерди
Леонардо Балерди
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
8
Дауд
Махмуд Дауд
14
Шульц
Нико Шульц
10
Гетце
Марио Гетце
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
18
Туре
Алмами Туре
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
10
Костич
Филип Костич
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
33
Силва
Андре Силва
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
25
Дурм
Эрик Дурм
24
Да Коста
Данни Да Коста
28
Кор
Доминик Кор
8
Соу
Джибриль Соу
20
Хасебе
Макото Хасебе
15
Камада
Даичи Камада
9
Дост
Бас Дост
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса