Шальке-04
мин
31
Беккер
Тимо Беккер
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
6
Омар
Омар
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
9
Раман
Бенито Раман
90
Запасные
14
Матондо
Рабби Матондо
3
Миранда
Хуан Миранда
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
90
20
Янс
Лоран Янс
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
31
Золински
Бен Золински
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
8
Гясула
Клаус Гясула
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
11
Михель
Свен Михель
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
18
Србени
Деннис Србени