Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
3
Фогт
Кевин Фогт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
9
Зелке
Дави Зелке
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
8
Осако
Юя Осако
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
13
Велькович
Милош Велькович
36
Гросс
Кристиан Гросс
22
Бартельс
Фин Бартельс
17
Шахин
Нури Шахин
39
Голлер
Бенжамин Голлер
19
Сарджент
Джош Сарджент
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
14
Писарро
Клаудио Писарро
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
18
Малли
Юнус Малли
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
52'
72'
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
Запасные
21
Прёмель
Гриша Прёмель
35
Николас
Мориц Николас
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
23
Кроос
Феликс Кроос
27
Бекер
Шеральдо Бекер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
9
Полтер
Себастьян Полтер
11
Уджа
Энтони Уджа