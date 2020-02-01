Фортуна
мин
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
27
Ампома
Нана Ампома
90
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
15
Томми
Эрик Томми
90
5
Айхан
Каан Айхан
78'
90
22
Штегер
Кевин Штегер
90
10
Бериша
Валон Бериша
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
Запасные
8
Баркок
Аймен Баркок
37
Текпетей
Бернард Текпетей
4
Нуху
Касим Нуху
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
31
Соботтка
Марсель Соботтка
1
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
23
Гисельман
Нико Гисельман
18
Пледль
Томас Пледль
7
Финк
Оливер Финк
Айнтрахт
мин
15
Камада
Даичи Камада
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
10
Костич
Филип Костич
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90'
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
Запасные
28
Кор
Доминик Кор
33
Силва
Андре Силва
18
Туре
Алмами Туре
32
Реннов
Фредерик Реннов
25
Дурм
Эрик Дурм
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман