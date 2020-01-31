Герта
мин
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
Запасные
7
Пентек
Кшиштоф Пентек
14
Кепке
Паскаль Кепке
23
Майер
Арне Майер
5
Штарк
Никлас Штарк
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
1
Крафт
Томас Крафт
Шальке-04
мин
8
Сердар
Суат Сердар
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
25
Арит
Амин Арит
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
9
Раман
Бенито Раман
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
6
Омар
Омар
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
Запасные
14
Матондо
Рабби Матондо
31
Беккер
Тимо Беккер
3
Миранда
Хуан Миранда
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
28
Шепф
Алессандро Шепф
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер