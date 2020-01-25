Фрайбург
мин
9
Хелер
Лукас Хелер
90
25
Кох
Робин Кох
90
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
6
Абраши
Амир Абраши
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
1
Шволов
Александер Шволов
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
Запасные
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
21
Боррелло
Брендон Боррелло
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
26
Флеккен
Марк Флеккен
22
Салаи
Роланд Салаи
3
Линхарт
Филипп Линхарт
32
Грифо
Винченцо Грифо
27
Хефлер
Николас Хефлер
8
Франтц
Майк Франтц
Падерборн
мин
9
Прегер
Кай Прегер
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
48'
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
18
Србени
Деннис Србени
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
84'
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
20
Янс
Лоран Янс
90
Запасные
31
Золински
Бен Золински
24
Капич
Рифет Капич
30
Мамба
Штрели Мамба
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
11
Михель
Свен Михель
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
21
Хут
Янник Хут