Вольфсбург
мин
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
Запасные
40
Виктор
Жоао Виктор
2
Вилльям
Вилльям
12
Перван
Павао Перван
13
Герхардт
Янник Герхардт
11
Клаус
Феликс Клаус
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
Герта
мин
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
74'
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90'
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
Запасные
27
Зелке
Дави Зелке
14
Кепке
Паскаль Кепке
11
Леки
Мэтью Леки
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
1
Крафт
Томас Крафт