Вердер
мин
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
3
Фогт
Кевин Фогт
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
8
Осако
Юя Осако
22
Бартельс
Фин Бартельс
36
Гросс
Кристиан Гросс
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
14
Писарро
Клаудио Писарро
Хоффенхайм
мин
17
Цубер
Стивен Цубер
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
79'
90
38
Пош
Стефан Пош
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
12
Пентке
Филипп Пентке
90
10
Даббур
Мунас Даббур
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
Запасные
8
Гайгер
Деннис Гайгер
9
Бебу
Ильяс Бебу
18
Самассеку
Диадай Самассеку
28
Эссер
Михаэль Эссер
23
Адамян
Саркис Адамян
37
Локадия
Юрген Локадия
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт