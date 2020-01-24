Боруссия
мин
23
Азар
Торган Азар
65
7
Санчо
Джейдон Санчо
48'
89
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
1'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
11
Ройс
Марко Ройс
29'
80
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
Запасные
32
Рейна
Джованни Рейна
18
Балерди
Леонардо Балерди
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
8
Дауд
Махмуд Дауд
9
Алькасер
Пако Алькасер
14
Шульц
Нико Шульц
10
Гетце
Марио Гетце
35
Хитц
Марвин Хитц
Кельн
мин
14
Хектор
Йонас Хектор
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
46
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
74
28
Скири
Эйе Скири
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
23
Ут
Марк Ут
65'
80
1
Хорн
Тимо Хорн
90
Запасные
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Мере
Хорхе Мере
27
Модест
Антони Модест
2
Шмитц
Бенно Шмитц
30
Кайнц
Флориан Кайнц
9
Теродде
Симон Теродде
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
7
Риссе
Марсель Риссе
18
Кесслер
Томас Кесслер