Бавария
мин
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
18
Горецка
Леон Горецка
50'
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
14
Перишич
Иван Перишич
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
58'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
45'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
6'
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
Запасные
22
Гнабри
Серж Гнабри
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
2
Одриосола
Альваро Одриосола
24
Толиссо
Корентен Толиссо
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
6
Омар
Омар
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
14
Матондо
Рабби Матондо
90
Запасные
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
28
Шепф
Алессандро Шепф
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
3
Миранда
Хуан Миранда
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу