Айнтрахт
мин
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
18
Туре
Алмами Туре
48'
90
10
Костич
Филип Костич
90'
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
9
Дост
Бас Дост
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
7
Йовелич
Деян Йовелич
15
Камада
Даичи Камада
33
Силва
Андре Силва
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
20
Хасебе
Макото Хасебе
25
Дурм
Эрик Дурм
28
Кор
Доминик Кор
24
Да Коста
Данни Да Коста
РБ Лейпциг
мин
8
Айдара
Амаду Айдара
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
14
Адамс
Тайлер Адамс
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
21
Шик
Патрик Шик
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
Запасные
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
26
Ампаду
Итан Ампаду
19
Вольф
Ханнес Вольф
17
Лукман
Адемола Лукман
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
28
Мвого
Ивон Мвого
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер