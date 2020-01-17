Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
58'
90
6
Омар
Омар
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
90
8
Сердар
Суат Сердар
48'
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
Запасные
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
3
Миранда
Хуан Миранда
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
31
Беккер
Тимо Беккер
14
Матондо
Рабби Матондо
Боруссия
мин
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
8
Закария
Денис Закария
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
Запасные
5
Штробль
Тобиас Штробль
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
22
Бенеш
Ласло Бенеш
6
Крамер
Кристоф Крамер
16
Траоре
Ибрахима Траоре
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
13
Штиндль
Ларс Штиндль
11
Раффаэл
Раффаэл