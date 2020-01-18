Хоффенхайм
мин
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
12
Пентке
Филипп Пентке
90
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
48'
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
Запасные
17
Цубер
Стивен Цубер
18
Самассеку
Диадай Самассеку
28
Эссер
Михаэль Эссер
25
Акпогума
Кевин Акпогума
23
Адамян
Саркис Адамян
37
Локадия
Юрген Локадия
10
Даббур
Мунас Даббур
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
Айнтрахт
мин
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
18
Туре
Алмами Туре
90
10
Костич
Филип Костич
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
9
Дост
Бас Дост
18'
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
62'
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
Запасные
25
Дурм
Эрик Дурм
7
Йовелич
Деян Йовелич
33
Силва
Андре Силва
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
32
Реннов
Фредерик Реннов
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
28
Кор
Доминик Кор
24
Да Коста
Данни Да Коста