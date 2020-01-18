Фортуна
мин
5
Айхан
Каан Айхан
90
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
20
Скрыбски
Стивен Скрыбски
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
7
Финк
Оливер Финк
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
Запасные
27
Ампома
Нана Ампома
36
Аппелькамп
Синта Аппелькамп
32
Бормут
Робин Бормут
37
Текпетей
Бернард Текпетей
15
Томми
Эрик Томми
31
Соботтка
Марсель Соботтка
1
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
23
Гисельман
Нико Гисельман
22
Штегер
Кевин Штегер
Вердер
мин
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
3
Фогт
Кевин Фогт
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
8
Осако
Юя Осако
13
Велькович
Милош Велькович
36
Гросс
Кристиан Гросс
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
14
Писарро
Клаудио Писарро