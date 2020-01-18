Кельн
мин
14
Хектор
Йонас Хектор
62'
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
22'
45'
90
23
Ут
Марк Ут
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
Запасные
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Мере
Хорхе Мере
27
Модест
Антони Модест
2
Шмитц
Бенно Шмитц
30
Кайнц
Флориан Кайнц
9
Теродде
Симон Теродде
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
7
Риссе
Марсель Риссе
18
Кесслер
Томас Кесслер
Вольфсбург
мин
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
90
Запасные
40
Виктор
Жоао Виктор
2
Вилльям
Вилльям
12
Перван
Павао Перван
8
Штеффен
Ренато Штеффен
13
Герхардт
Янник Герхардт
11
Клаус
Феликс Клаус
31
Кнохе
Робин Кнохе
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди