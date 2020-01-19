Герта
мин
27
Зелке
Дави Зелке
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
Запасные
14
Кепке
Паскаль Кепке
30
Вольф
Мариус Вольф
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
4
Рекик
Карим Рекик
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
1
Крафт
Томас Крафт
Бавария
мин
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
14
Перишич
Иван Перишич
84'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
76'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
60'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
73'
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
Запасные
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
33
Маи
Ларс Лукас Маи
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
24
Толиссо
Корентен Толиссо
22
Гнабри
Серж Гнабри
26
Ульрайх
Свен Ульрайх