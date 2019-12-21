Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
6
Омар
Омар
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
90
8
Сердар
Суат Сердар
26'
90
25
Арит
Амин Арит
90
3
Миранда
Хуан Миранда
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
14
Матондо
Рабби Матондо
90
Запасные
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
31
Беккер
Тимо Беккер
Фрайбург
мин
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
25
Кох
Робин Кох
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
54'
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
67'
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
21
Боррелло
Брендон Боррелло
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
6
Абраши
Амир Абраши
8
Франтц
Майк Франтц