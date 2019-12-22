Фортуна
мин
5
Айхан
Каан Айхан
90
27
Ампома
Нана Ампома
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
7
Финк
Оливер Финк
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
38'
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
14
Офори
Келвин Офори
32
Бормут
Робин Бормут
8
Баркок
Аймен Баркок
39
Циммер
Жан Циммер
15
Томми
Эрик Томми
23
Гисельман
Нико Гисельман
18
Пледль
Томас Пледль
26
Контенто
Диего Контенто
Унион
мин
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
48'
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
Запасные
27
Бекер
Шеральдо Бекер
35
Николас
Мориц Николас
8
Меес
Йосуа Меес
9
Полтер
Себастьян Полтер
11
Уджа
Энтони Уджа
23
Кроос
Феликс Кроос
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
3
Суботич
Невен Суботич