Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
41'
90
31
Золински
Бен Золински
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
9'
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
20
Янс
Лоран Янс
90
Запасные
11
Михель
Свен Михель
24
Капич
Рифет Капич
10
Каули
Каули
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
21
Хут
Янник Хут
7
Риттер
Марлон Риттер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
Айнтрахт
мин
10
Костич
Филип Костич
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
3
Фалет
Симон Фалет
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
28
Кор
Доминик Кор
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
9
Дост
Бас Дост
72'
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
Запасные
7
Йовелич
Деян Йовелич
15
Камада
Даичи Камада
8
Соу
Джибриль Соу
33
Силва
Андре Силва
18
Туре
Алмами Туре
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
25
Дурм
Эрик Дурм