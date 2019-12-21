Кельн
мин
14
Хектор
Йонас Хектор
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
39'
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
Запасные
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
22
Мере
Хорхе Мере
27
Модест
Антони Модест
2
Шмитц
Бенно Шмитц
8
Верстате
Биргер Верстате
30
Кайнц
Флориан Кайнц
6
Хегер
Марко Хегер
9
Теродде
Симон Теродде
Вердер
мин
39
Голлер
Бенжамин Голлер
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
8
Осако
Юя Осако
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
30
Классен
Дэви Классен
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
Запасные
4
Ланг
Михаэль Ланг
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
17
Шахин
Нури Шахин
27
Капино
Стефанос Капино
22
Бартельс
Фин Бартельс
36
Гросс
Кристиан Гросс
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
14
Писарро
Клаудио Писарро